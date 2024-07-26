ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минюст не нашел оснований для отмены решения МОН по аспирантам-контрактникам

Киев, Пятница 26 июля 2024 22:58
UA EN RU
Минюст не нашел оснований для отмены решения МОН по аспирантам-контрактникам Иллюстративное фото: решение МОН об условиях поступления в аспирантуру на контракт отменять не будут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Основания для отмены решение Министерства образования и науки о том, что поступление на контракт в аспирантуру не будет предусматривать отсрочку от мобилизации, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Решения МОН об изменениях в порядке поступления в аспирантуру законны. Это подтвердило Министерство юстиции Украины по результатам проверки", - сказано в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, ранее в сети распространяли информацию, что Государственная регуляторная служба сомневается в законности указов МОН насчет отмены дневной формы обучения для тех, кто собирается поступать в аспирантуру на контракт.

"На основании обращения ГРС Минюст провел соответствующую проверку, по результатам которой определены и подтверждены законность и правомерность вышеуказанных приказов и решений", - отметили в МОН.

Что предшествовало

Напомним, 24 июня стало известно о решении Министерства образования и науки Украины ввести только вечернюю и дневную форму обучения для тех, кто собирается поступать в аспирантуру на контракт. Таким образом для них отменили отсрочку от мобилизации.

Как отмечал министр образования и науки Оксен Лисовой, это объясняется ростом фиктивного обучения в Украине. Мужчины хотят получить отсрочку от мобилизации путем поступления на аспирантуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины МОН Призыв в армию Мобилизация в Украине
NEWS
Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление после решения суда о его аресте
Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление после решения суда о его аресте
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им