Минюст не нашел оснований для отмены решения МОН по аспирантам-контрактникам

Основания для отмены решение Министерства образования и науки о том, что поступление на контракт в аспирантуру не будет предусматривать отсрочку от мобилизации, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

"Решения МОН об изменениях в порядке поступления в аспирантуру законны. Это подтвердило Министерство юстиции Украины по результатам проверки", - сказано в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, ранее в сети распространяли информацию, что Государственная регуляторная служба сомневается в законности указов МОН насчет отмены дневной формы обучения для тех, кто собирается поступать в аспирантуру на контракт.

"На основании обращения ГРС Минюст провел соответствующую проверку, по результатам которой определены и подтверждены законность и правомерность вышеуказанных приказов и решений", - отметили в МОН.