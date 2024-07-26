Мін'юст не знайшов підстав для скасування рішення МОН щодо аспірантів-контрактників
Підстав для скасування рішення Міністерства освіти і науки про те, що вступ на контракт до аспірантури не передбачатиме відстрочки від мобілізації, немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОН.
"Рішення МОН щодо змін у порядку вступу до аспірантури законні. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки", - сказано в повідомленні.
Як нагадали у відомстві, раніше у мережі поширювали інформацію, що Державна регуляторна служба сумнівається у законності указів МОН щодо скасування денної форми навчання для тих, хто має намір вступати до аспірантури на контракт.
"На підставі звернення ДРС Мін'юст провів відповідну перевірку, за результатами якої визначено та підтверджено законність та правомірність вищевказаних наказів та рішень", - зазначили в МОН.
Що передувало
Нагадаємо, 24 червня стало відомо про рішення Міністерства освіти і науки України запровадити лише вечірню та денну форму навчання для тих, хто збирається вступати до аспірантури на контракт. Таким чином для них відмінили відстрочку від мобілізації.
Як зазначав міністр освіти та науки Оксен Лісовий, це пояснюється зростанням фіктивного навчання в Україні. Чоловіки хочуть отримати відстрочку від мобілізації шляхом вступу на аспірантуру.
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