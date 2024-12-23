Как российская кибератака на госреестры повлияет на социальные выплаты украинцам

19 декабря российские хакеры совершили масштабную кибератаку на государственные реестры Украины. Однако, Минсоцполитики, Пенсионный фонд Украины и органы социальной защиты работают в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства социальной политики Украины.

Из-за масштабной российской кибератаки, некоторые сервисы государственных реестров Украины временно недоступны. Работы по их восстановлению до сих пор продолжаются.

В то же время атака на реестры Министерства юстиции Украины не повлияла на проведение выплат для граждан. Часть выплат уже осуществили, другую - предоставят согласно графику.

Несмотря на кибератаку, январская помощь будет проведена вовремя. Выплаты для внутренне перемещенных лиц также будут начислены и выплачены в соответствии с графиком.

Кибератака 19 декабря

На прошлой неделе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на государственные реестры Украины была осуществлена самая масштабная внешняя кибератака. В частности, россияне провели атаку для нарушения работы критически важной инфраструктуры государства.

В первую очередь из-за атаки пострадало приложение "Резерв+". Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией и некорректную работу сервисов. Позже Министерство обороны заявило о техническом сбое.

Позже вебпортал "Дія" сообщил о приостановке реестров. В результате этого, перестали работать сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, реестрами актов гражданского состояния, вещных прав и обременений движимого имущества.