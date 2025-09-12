RU

Общество Образование Деньги Изменения

Миллионные убытки на кроватях: на Львовщине экс-командиру воинской части объявили подозрение

Фото: бывший командир воинской части нанес ущерб более 2,6 млн гривен (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

На Львовщине экс-командира воинской части, который сейчас занимает должность заместителя председателя районной военной администрации, подозревают в нанесении государству более 2,6 млн гривен убытков при закупке армейских кроватей по завышенным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры сообщено о подозрении экс-командиру воинской части, а сейчас заместителю председателя районной военной администрации с Львовщины по факту закупки армейских кроватей по завышенным ценам.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2022 года командир подписал договор на закупку тысячи армейских кроватей по завышенным ценам.

Общая сумма составила 6,5 млн гривен, хотя стоимость каждого комплекта кровати была почти на 30% выше рыночной.

В результате государство потеряло более 2,6 млн гривен.

Вместе с тем, это уже не первый эпизод в котором фигурирует подозреваемый. В прошлом году ему было предъявлено обвинение в нанесении государству более 37 млн гривен убытков при закупке резервуаров по завышенным ценам. Обвинительный акт по этому делу уже находится на рассмотрении суда.

Действия обвиняемого квалифицированы как халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Хищение средств в Украине

Заметим, что ранее руководство морского порта в Одесской области организовало схему по растрате миллионов гривен на закупке оборудования, им вручили подозрение.

В то же время в прошлом месяце руководительнице АО "Сегежа Украина" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, в результате чего государство понесло убытки более 46 миллионов гривен.

А в июле СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника Минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров для нужд ВСУ. Ориентировочные убытки оцениваются в 5,4 млн гривен.

