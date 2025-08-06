ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Подозрение на 46 миллионов гривен: гендиректор "Сегежа Украина" передала госимущество сыну

Украина, Среда 06 августа 2025 14:29
UA EN RU
Подозрение на 46 миллионов гривен: гендиректор "Сегежа Украина" передала госимущество сыну Фото: гендиректор "Сегежа Украина" передала госимущество сыну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Руководительнице АО "Сегежа Украина" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, в результате чего государство понесло убытки более 46 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области сообщено о подозрении генеральному директору АО "Сегежа Украина" с долей государственной собственности в злоупотреблении властью или служебным положением, что нанесло государству более 46 млн гривен убытков.

Подозрение на 46 миллионов гривен: гендиректор &quot;Сегежа Украина&quot; передала госимущество сыну

По данным следствия, 25% акций общества "Сегежа Украина" принадлежат АО "Ориана" (государственный пакет акций - 99,99%), остальные 75% - компании с российским капиталом, в отношении которой действуют санкции СНБО и дополнительные ограничения НБУ.

Наложенные ограничения запрещают:

  • пользоваться имуществом,
  • проводить финансовые операции,
  • выводить капитал за пределы Украины.

Вместо этого, подозреваемая решила присвоить государственное имущество. Она как генеральный директор АО "Сегежа Украина", действуя в интересах частной фирмы своего сына, без согласия акционеров и с нарушением закона, передала ему в пользование весь имущественный комплекс предприятия - здания, оборудование и другие активы общей стоимостью более 184 млн гривен.

Частная компания начала использовать эти производственные мощности в собственной хозяйственной деятельности и получать прибыль.

Следствием установлено, что в результате действий последней государству, как владельцу 25% акций общества, нанесен ущерб на 46 млн гривен.

В настоящее время, прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблаченные схемы в Украине

Заметим, что в прошлом месяце СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника Минобороны, который разворовывал бюджетные средства на ремонте бронетранспортеров для нужд ВСУ. Ориентировочные убытки оцениваются в 5,4 млн гривен.

Кроме того, Служба безопасности и Офис генерального прокурора сообщили о заочном подозрении беглому олигарху Сергею Курченко и нескольким другим российским дельцам.

Они "присвоили" украинские предприятия на временно оккупированном Донбассе.

Мы также писали, что предпринимателя с Луганской области подозревают в присвоении 35 миллионов гривен, выделенных на закупку оборудования для ВСУ и теробороны.

Речь идет в частности о квадрокоптерах, приборах ночного видения и прочем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прокуратура
Новости
Последний шанс Путина? Что известно о визите Уиткоффа в Москву и почему это важно
Последний шанс Путина? Что известно о визите Уиткоффа в Москву и почему это важно
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО