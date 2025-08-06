Подозрение на 46 миллионов гривен: гендиректор "Сегежа Украина" передала госимущество сыну

Руководительнице АО "Сегежа Украина" сообщено о подозрении в злоупотреблении властью, в результате чего государство понесло убытки более 46 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры Ивано-Франковской области сообщено о подозрении генеральному директору АО "Сегежа Украина" с долей государственной собственности в злоупотреблении властью или служебным положением, что нанесло государству более 46 млн гривен убытков.

По данным следствия, 25% акций общества "Сегежа Украина" принадлежат АО "Ориана" (государственный пакет акций - 99,99%), остальные 75% - компании с российским капиталом, в отношении которой действуют санкции СНБО и дополнительные ограничения НБУ.

Наложенные ограничения запрещают:

пользоваться имуществом,

проводить финансовые операции,

выводить капитал за пределы Украины.

Вместо этого, подозреваемая решила присвоить государственное имущество. Она как генеральный директор АО "Сегежа Украина", действуя в интересах частной фирмы своего сына, без согласия акционеров и с нарушением закона, передала ему в пользование весь имущественный комплекс предприятия - здания, оборудование и другие активы общей стоимостью более 184 млн гривен.

Частная компания начала использовать эти производственные мощности в собственной хозяйственной деятельности и получать прибыль.

Следствием установлено, что в результате действий последней государству, как владельцу 25% акций общества, нанесен ущерб на 46 млн гривен.

В настоящее время, прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.