До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявление

В Украине действует механизм поддержки гражданских, которые пострадали в результате вооруженной агрессии РФ - получили ранения, увечья или заболевания в результате боевых действий или обстрелов, а также семей погибших. Речь идет об одноразовой денежной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины в Facebook.
Украинцам напомнили, что механизм поддержки гражданских, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, действует в Украине с июля 2024 года.
При этом "полномасштабная агрессия РФ нанесла и продолжает наносить украинцам боль и потери".
"Среди погибших и пострадавших от преступлений врага - гражданские работники, энергетики, коммунальщики, работники органов местного самоуправления, врачи и все, кто выполнял свою работу под обстрелами, рискуя жизнью", - отметили в министерстве.
Учитывая это, государство выплачивает помощь людям, которые получили инвалидность вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов:
Размер выплат пострадавшим в результате полномасштабной агрессии РФ гражданам зависит от группы инвалидности, которую они получили:
Для того чтобы получить выплату от государства, необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами:
"Срок подачи - в течение 3 лет с момента возникновения права на помощь", - уточнили в Минсоцполитики.
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 июля 2025 года в Украине стартует новый вид помощи - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов выплат для малообеспеченных семей.
Кроме того, ветераны войны и некоторые другие категории населения имеют право на выплаты ко Дню Независимости Украины.
Тем временем Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, Министерство социальной политики и ПФУ продолжили дополнительные выплаты для наиболее уязвимых слоев населения.
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