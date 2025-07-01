До миллиона от государства пострадавшим от войны: кто может получить и как подать заявление

Кто может получить выплаты от государства

Украинцам напомнили, что механизм поддержки гражданских, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, действует в Украине с июля 2024 года.

При этом "полномасштабная агрессия РФ нанесла и продолжает наносить украинцам боль и потери".

"Среди погибших и пострадавших от преступлений врага - гражданские работники, энергетики, коммунальщики, работники органов местного самоуправления, врачи и все, кто выполнял свою работу под обстрелами, рискуя жизнью", - отметили в министерстве.

Учитывая это, государство выплачивает помощь людям, которые получили инвалидность вследствие ранения, увечья или болезни, связанной с выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время обстрелов:

работникам объектов критической инфраструктуры;

представителям органов местного самоуправления;

государственным служащим;

членам семьи (если человек погиб или умер из-за описанных выше трагических обстоятельств).

Кто может получить помощь от государства (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Размер единовременной денежной помощи

Размер выплат пострадавшим в результате полномасштабной агрессии РФ гражданам зависит от группы инвалидности, которую они получили:

200 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность III группы;

500 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность II группы;

800 тысяч гривен - для тех, кто получил инвалидность I группы;

1 миллион гривен - в случае гибели человека.

От чего зависит сумма выплат (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как подать заявление на получение выплат от государства

Для того чтобы получить выплату от государства, необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами:

офлайн - лично в территориальном органе Пенсионного фонда Украины;

онлайн - удаленно через портал электронных услуг ПФУ (с использованием электронной подписи).

"Срок подачи - в течение 3 лет с момента возникновения права на помощь", - уточнили в Минсоцполитики.

Как подать заявление на получение выплат (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)