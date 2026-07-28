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Миллиарды на ПВО: США существенно ускоряют производство ракет PAC-3 для Patriot

15:12 28.07.2026 Вт
2 мин
Пентагон подписал важное соглашение с частными компаниями
aimg Константин Широкун
Фото: США существенно ускоряют производство ракет PAC-3 для Patriot (Getty Images)

Компания L3Harris Technologies подписала соглашение с Пентагоном и Lockheed Martin на усовершенствование ракеты PAC-3 и наращивание их производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Соглашается, что соглашение позволит США резко увеличить производство боеприпасов. Новое соглашение позволит компании L3Harris почти утроить производство двигателей для ракет PAC-3. Ожидается, что контракт будет окончательно согласован позже в этом году.

"Это критически важное долгосрочное соглашение позволит нам производить двигатели PAC-3 с невиданными ранее темпами", – сказал Кен Бедингфилд, президент Missile Solutions, L3Harris.

Семилетняя программа включает производство усовершенствованного двухимпульсного твердотопливного ракетного двигателя PAC-3 MSE, двигателей управления положением в пространстве и усилителя летальности. Усилитель летальности – это взрывное устройство, увеличивающее радиус поражения ракеты PAC-3.

Таким образом, L3Harris отвечает по призыву Минобороны США ускорить производство критически важных боеприпасов, инвестируя миллиарды долларов и строя около 60 объектов производственных и офисных помещений на производственных площадках компании.

Напомним, Украина обсуждает с США ускорение поставок ракет для Patriot и запуск совместного производства средств ПВО. В частности Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании производства систем Patriot по американской лицензии.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые назначения для защиты неба и определил конкретные шаги для ускорения ключевых оборонных инициатив.

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