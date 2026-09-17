Миллиарды в бюджет и рекордные доходы: как пошлина в 10% на сою и рапс изменила рынок

По его словам, в 2025/26 маркетинговом году переработка семян рапса в Украине выросла в 2,7 раза, а экспорт рапсового масла - в 2,5 раза по сравнению с предыдущим маркетинговым годом.

"В целом внутри страны переработано 42% урожая рапса (в прошлом году этот показатель составлял 15%), что является абсолютным рекордом за время выращивания этой культуры в Украине. Валютная выручка от экспорта рапсового масла выросла более чем в 3 раза, достигнув 588 млн долларов", - написал Кисилевский со ссылкой на данные ассоциации "Укролияпром".

Он также привел данные по сое. Доля внутренней переработки урожая сои в 2025/26 МГ выросла с 39% до 54,2% (также исторический рекорд).

"Несмотря на падение объемов урожая соевых бобов с 6,6 млн т до 4,8 млн т валютная выручка от экспорта соевого масла и шрота выросла на 12,3%, до 1,02 млрд долларов", - отметил депутат.

Площади уборки этих культур изменились несущественно: под рапсом - на 15,7%, под соей - на 3,9% меньше. Суммарно площади под двумя культурами выросли с 3,25 млн га до 3,37 млн га.

"После введения пошлины фермеры продолжают считать эти культуры рентабельными для себя, прогнозы относительно риска отказа фермеров сеять эти культуры не оправдались", - написал Кисилевский.

Сколько получил бюджет

Отдельно депутат привел данные Министерства аграрной политики и продовольствия. За сентябрь 2025 - август 2026 года дополнительные поступления в государственный бюджет от экспортной пошлины на сою и рапс составили 2,174 млрд грн.

Приведенные показатели, по словам Кисилевского, свидетельствуют, что пошлины сработали: доля переработки выросла - украинские заводы получили большую загрузку, площади под посевами увеличились, бюджет получил дополнительные поступления.

"Не говоря уже о рабочих местах на перерабатывающих предприятиях и налогах от работы этих предприятий", - добавил он.

Депутат убежден, что увеличение внутренней переработки позволяет Украине постепенно отказываться от дешевого экспорта.

"Когда Украина экспортирует не сою и рапс, а продукты их переработки, рост валютной выручки с каждой тонны экспорта составляет от 30 до 50% в зависимости от конечного товара", - отметил Кисилевский.

Он также связал развитие переработки с рисками экспортной логистики. В условиях блокировки портов и ранее - сухопутных маршрутов - наличие внутренней переработки снижает риски потери урожая для фермеров и позволяет государству экспортировать большую стоимость в меньшем объеме.

"Так что для фермера наличие внутренней переработки - шанс сохранить урожай. Для государства при ограничениях логистики важно экспортировать большую стоимость в меньшем объеме", - написал депутат.

Украине нужно наращивать переработку продукции

Рост внутренней переработки сои и рапса стал одним из ключевых эффектов, на которые указывает Кисилевский после введения 10% пошлины. На необходимости и дальше развивать это направление также подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Во время совещания с правительственными чиновниками и представителями аграрного сектора 15 сентября он призвал наращивать объемы переработки, что, по его словам, позволит быстрее и выгоднее экспортировать украинскую продукцию.

Зеленский отметил, что в условиях ограниченных экспортных возможностей целесообразнее перевозить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, в частности растительное масло вместо семян. Он также обратил внимание на значительный спрос в мире на шрот и жмых, которые используются как высокобелковая основа для кормов в животноводстве.

В то же время среди главных проблем для агроэкспорта Зеленский назвал безопасность морских перевозок и стабильность экспортных коридоров. В этом контексте развитие переработки позволяет эффективнее использовать ограниченные экспортные возможности и увеличивать валютную выручку с каждой тонны продукции.