Миллиардер из РФ пожаловался на ВСУ: удары дронов обвалили производство удобрений

Основатель компании EuroChem, миллиардер Андрей Мельниченко, отметил, что РФ обеспечивает пятую часть мирового экспорта удобрений, но сейчас ее возможности ограничены. Удары по крупным предприятиям не дают агрессору наращивать мощности.

"Общеизвестные события, происходящие на территории нашей страны, приводят к учащению атак дронов на российские предприятия", - заявил Мельниченко во время конференции в Москве.

Он напомнил об ударе 25 февраля, когда украинский дрон атаковал "Дорогобуж" - один из самых мощных заводов страны, принадлежащий группе "Акрон". Из-за этого было выведено из строя 5% общих мощностей РФ, остановлено производство аммиачной селитры (завод давал 11% рынка РФ), а производственные линии планируют теперь запустить только в мае.

Что происходит с российским экспортом удобрений сейчас

Reuters напоминает, что РФ контролирует до 40% рынка аммиачной селитры, но 21 марта Москва официально прекратила экспорт этого удобрения. Внутренние ограничения и санкции заставляют производителей искать новые логистические пути.

Российские бизнесмены признают: переход на местные порты вместо европейских занял полгода. Однако даже новая логистика не спасает от дронов, которые методично уничтожают промышленную базу врага.