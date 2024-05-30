В Monobank произошел сбой

В мобильном приложении Monobank произошел сбой. Фиксируют проблемы во всех операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение Monobank.

Как сообщают пользователи, мобильное приложение Monobank перестало загружаться, не работает авторизация. Некоторые также фиксируют проблемы с транзакциями.

Служба поддержки Monobank извинилась за неудобства и заметила, что команда работает над решением проблемы.

"Извините, что сейчас вы столкнулись со сложностями при работе в нашем приложении. Все усилия наших сотрудников направлены на решение этого вопроса. Просим вас подождать немного, обещаем, что в ближайшее время сложность будет устранена", - сказали в поддержке.

Обновлено в 15:35.

Совладелец Monobank Олег Гороховский заявил, что проблема в приложении устранена.

«Наблюдали проблемы с р2р переводами в приложении. Извиняюсь у тех, кого подвели( Сейчас уже все работает как надо", - пояснил он.