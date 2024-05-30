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В Monobank произошел сбой

Украина, Четверг 30 мая 2024 15:20
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В Monobank произошел сбой Фото: в приложении Monobank произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В мобильном приложении Monobank произошел сбой. Фиксируют проблемы во всех операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение Monobank.

Как сообщают пользователи, мобильное приложение Monobank перестало загружаться, не работает авторизация. Некоторые также фиксируют проблемы с транзакциями.

Служба поддержки Monobank извинилась за неудобства и заметила, что команда работает над решением проблемы.

В Monobank произошел сбой

"Извините, что сейчас вы столкнулись со сложностями при работе в нашем приложении. Все усилия наших сотрудников направлены на решение этого вопроса. Просим вас подождать немного, обещаем, что в ближайшее время сложность будет устранена", - сказали в поддержке.

Обновлено в 15:35.

Совладелец Monobank Олег Гороховский заявил, что проблема в приложении устранена.

«Наблюдали проблемы с р2р переводами в приложении. Извиняюсь у тех, кого подвели( Сейчас уже все работает как надо", - пояснил он.

Напомним, иногда такие сбои фиксируются в работе приложения Monobank. К примеру , в январе этого года руководство банка сообщало, что хакеры массированно и непрерывно атаковали систему.

Последний сбой у Monobank был 1 мая.

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