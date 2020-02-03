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Милованов назвав умову для поділу Мінекономіки

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Після завершення земельної реформи планується відділення міністерства сільського господарства

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства може бути розділене лише після завершення реформи ринку землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінекономіки Тимофія Мілованова в ефірі "Сніданку з 1+1".

Він зазначив, що після завершення реформи ринку землі є сенс створити окреме міністерство сільського господарства.

"Це має сенс. Роз'єднати сільське господарство і окремо вивести, але після того як реформа ринку землі буде закінчена", - заявив Милованов.

Нагадаємо, в кінці серпня уряд об'єднало Міністерства економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством аграрної політики з метою проведення більш ефективної земельної реформи.

Раніше РБК-Україна писало, що парламент розгляне законопроект про ринок землі у другому читанні на сесії, яка почнеться 4 лютого. Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати наприкінці 2020 року.

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