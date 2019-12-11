Милованов назвав курс долара на рівні 20 гривень фантастикою

Курс долара наступного року навряд чи впаде до рівня 20 гривень. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв'ю DW.

Відповідаючи на питання, чи ймовірне падіння курсу долара до рівня у 20 гривень, Милованов сказав: "Навряд чи, я думаю, що це фантастика. Ми можемо собі таке фантазувати, але 20 це малореально".

У той же час він припустив, що у разі дуже великого припливу іноземних інвестицій курс може знизитися до 20 гривень за долар.

"Ми собі розглядаємо два сценарії: 3 і 6 мільярдів доларів інвестицій. Але якщо до нас зайде 10-20, то можливо такий курс і буде", - сказав він і нагадав, що міцна гривня шкодить експортерам.

Нагадаємо, на початку грудня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов сказав, що поточний курс гривні до долара на рівні близько 24 гривень долар є новою реальністю.

Зазначимо, в жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар (раніше прогноз був 28,2 грн/долар).