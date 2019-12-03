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Милованов назвав курс 24 гривні за долар новою реальністю

Новини » Економіка     03.12.2019 - 16:37
Милованов назвав курс 24 гривні за долар новою реальністю
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Курс істотно відрізняється від офіційного прогнозу міністерства

Поточний курс гривні до долара на рівні близько 24 гривень долар є новою реальністю. Про це Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, для зміцнення курсу гривні в поточному році є певні причини.

"Курс долара зараз 24 гривні, плюс-мінус, він гнучкий. Це нова реальність насправді. Є певні фундаментальні фактори, чому так відбувається", - сказав він.

Милованов заявив, що в інших країнах, Чехії та Польща, "які проходили через період поліпшення інвестиційної привабливості розвитку економіки", також відбувалося зміцнення курсу.

"Може зміцнюватися через те, що заходять інвестиції або купують цінні папери уряду довгостроково", - сказав міністр.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України змінило макропрогноз на 2020 рік, заклавши в ньому курс на рівні 27 грн/долар (раніше прогноз був 28,2 грн/долар).

Зазначимо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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