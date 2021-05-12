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Мільйонні штрафи та в'язниця за контрабанду: Раді рекомендують ухвалити закон Зеленського

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують ухвалити закон президента Володимира Зеленського про мільйонні штрафи та в'язницю за контрабанду. Йдеться про законопроект №5420.

Про це повідомила нардеп від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram.

Закон рекомендують ухвалити за основу.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав ініціативу президента по криміналізації товарної контрабанди (проект №5420) та рекомендував парламенту підтримати проект у першому читанні", - зазначила парламентар.

Згідно з проектом, Кримінальний кодекс хочуть доповнити новими статтями - контрабанда товарів, контрабанда підакцизних товарів та недостовірне декларування товарів.

Зокрема, за контрабанду за попередньою змовою групою осіб, або вчинену службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, загрожують штрафи до 1 млн 275 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

У випадку контрабанди підакцизних товарів за попередньою змовою групи осіб/ вчинення службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, штраф складе 1 млн 275 тисяч - 2 млн 40 тисяч гривень. Або ж за це позбавлятимуть волі на строк від шести до одинадцяти років.

За контрабанду підакцизних товарів, вчинену організованою групою, загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.

Крім того, якщо недостовірне декларування призвело або могло призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів в особливо великих розмірах, це каратимуть штрафом у розмірі 1 млн 615 тисяч - 2 млн 40 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Новина доповнюється

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