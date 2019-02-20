Майже мільйон українців не зможуть проголосувати на виборах через відсутність прописки

У держреєстрі виборців вважають це серйозним викликом

Почти миллион граждан не смогут проголосовать на президентских выборах 2019 в Украине из-за отсутствия зарегистрированного места жительства. Об этом сообщил руководитель Службы государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время конференции "Избирательная кампания в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что на сегодня граждан, которые не имеют зарегистрированного места проживания, около 1 миллиона и это серьезный вызов для ЦИК и вообще для ведения реестра.

"Но как мы все знаем, таких избирателей невозможно включить ни в один избирательный участок. Они имеют штампик "выбыл" в паспорте, и включить мы их никуда не можем. Это уже по сути целая армия наших избирателей. Надо законодателю что-то думать, возможно, как-то изменить форму ведения реестра, чтобы эти избиратели также могли голосовать", - сказал Стельмах.

Напомним, Центральная избирательная комиссия в начале февраля 2019 года обнародовала информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей.

Как сообщало РБК-Украина, с 2015 года Государственный реестр избирателей обновил данные более 10 миллионов граждан Украины.