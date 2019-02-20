Держреєстр виборців оновив дані понад 10 млн українців з 2015 року

Фото: Олександр Стельмах (hubs.ua)

Стельмах підкреслив, що оновлення реєстру відбувається незалежно від проведення виборів

З 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України. Про це на конференції про хід кампанії на виборах 2019 повідомив керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, передає кореспондент РБК-Україна.

Стельмах підкреслив, що інформація про те, що реєстр не оновлювався з 2015 року, не відповідає дійсності.

"Чим відрізняється ця виборча компанія. Ми ніколи не очікували отримати таку масу дезінформації щодо наших даних. З’явилась дезінформація, що, начебто ДРВ не оновлювався з 2015 року. Це повна неправда. Оновлення реєстру відбувається взагалі незалежно навіть від проведення виборів - кожного місяця. Так, з 2015 року було змінено даних більш ніж 10 мільйонів 500 тисяч наших громадян. Це щодо оновлення", - повідомив керівник служби.

Нагадаємо, майже 23 тис. виборців уже подали заявку про зміну місця голосування на виборах президента України.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України.

Раніше комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року. Зокрема, в постанові зазначається, що виборчі процедури не пройдуть у Криму, а виборчі округи та виборчі дільничні комісії на території АР Крим та міста Севастополя не утворюються.