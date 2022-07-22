Майже мільярд виручки щомісяця, - в Кабміні назвали результат розблокування портів
Розблокування портів - це можливість України продати зерно і як результат отримати майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника мінстра інфраструктури Мустафи Наєма.
За його словами, розблоковані порти - це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної.
"Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України", - написав Наяєм.
Він додав, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду.
Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору".
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