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Майже мільярд виручки щомісяця, - в Кабміні назвали результат розблокування портів

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Україна, П'ятниця 22 липня 2022 20:23
Майже мільярд виручки щомісяця, - в Кабміні назвали результат розблокування портів Фото: скільки отримає Україна від продажу заблокованого зерна (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Розблокування портів - це можливість України продати зерно і як результат отримати майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника мінстра інфраструктури Мустафи Наєма.

За його словами, розблоковані порти - це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної.

"Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України", - написав Наяєм.

Він додав, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору".

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