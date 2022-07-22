Майже мільярд виручки щомісяця, - в Кабміні назвали результат розблокування портів

Розблокування портів - це можливість України продати зерно і як результат отримати майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника мінстра інфраструктури Мустафи Наєма .

За його словами, розблоковані порти - це можливість для аграріїв вивезти цьогорічний врожай і мати кошти для підготовки до наступної посівної.

"Окрім цього, це майже мільярд доларів валютної виручки щомісяця, які підуть на підтримку економіки та Збройних сил України", - написав Наяєм.

Він додав, це не акт доброї волі росіян. Це вимушена поступка окупантів, які не змогли утримати Зміїний і змушені відступити перед загрозою світового голоду.