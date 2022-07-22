ua ru
Пт, 22 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Почти миллиард выручки ежемесячно, - в Кабмине назвали результат разблокировки портов

Новина українською →
Украина, Пятница 22 июля 2022 20:23
Почти миллиард выручки ежемесячно, - в Кабмине назвали результат разблокировки портов Фото: сколько получит Украина от продажи заблокированного зерна (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Разблокировка портов - это возможность Украины продать зерно и как результат получить почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра инфраструктуры Мустафы Наема.

По его словам, разблокированы порты - это возможность для аграриев вывезти урожай и иметь средства для подготовки к следующей посевной.

"Кроме этого, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины", - написал Наяем.

Он добавил, это не акт доброй воли россиян. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода.

Напомним, сегодня в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
Зеркальные договоры в Турции. Что известно на данный момент о зерновом соглашении
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет