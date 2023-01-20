RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не в этом году. Генерал США дал неутешительный прогноз по освобождению Украины от оккупантов

Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинским войскам будет тяжело проводить деоккупацию территорий от российских захватчиков в 2023 году.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По его мнению, Украина сможет продолжать оборону и стабилизировать ситуацию на фронте.

"С военной точки зрения, я все еще считаю, что в этом году тяжело будет в военном отношении выгнать российские войска со всех оккупированных территорий Украины. Но это не значит, что это не произойдет, но это будет тяжело", - сказал он.

Милли считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины. Он отметил, что наши военные добъются значительных успехов в контрнаступлении.

"Я считаю, что то, что может произойти, это продолжение обороны, стабилизация линии фронта и это очевидно, и в зависимости от обучения и поставки оборудования вполне возможно, что Украина серьезных успехов на тактическом и даже операционном уровне достигла и освободила максимально большую территорию Украины ", - подчеркнул он.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкидеокупація