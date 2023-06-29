В США близки к одобрению передачи Украине ракет ATACMS, - WSJ

Соединенные Штаты Америки близки к тому, чтобы согласовать передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Ускорение такого решения связано с тем, что в России началась внутренняя борьба военного руководства. Однако в настоящее время и в США и европейские партнеры Украины заявили, что Штаты близки к тому, чтобы украинские военные получили ATACMS.

По словам американских чиновников, обсуждение передачи ATACMS проходит на самом высоком уровне.

Кроме того, представитель Минобороны Украины сообщил изданию, что Киев получил положительные сигналы о том, что США приблизились к передаче ATACMS.

Дальнобойные ракеты ATACMS

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им, наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты началирассмотрение передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет .

Между тем, комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации главы Белого дома передать Украине ATACMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .