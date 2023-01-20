RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Милли о новом пакете помощи Украине: это эквивалент двух бригад

Фото: лава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине вместе с другими аналогичными пакетами помогут повысить артиллерийский потенциал и маневренность Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Он подчеркнул, что вчера президент США Джо Байден подписал передачу 30-го пакета военной помощи.

"Вместе с другими пакетами помощи - это повышение артиллерийского потенциала, маневренности. Это эквивалент двух бригад или шести механизированных батальонов, 10 моторизованных батальонов и четырех артиллерийских батальонов. Этот пакет помощи вместе с пакетами от союзников демонстрируют нашу решимость направленную на защиту украинского населения", - заявил генерал.

Напомним, вчера США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что новый пакет помощи включает в себя ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Ранее в Конгрессе призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощьВойна России против Украины