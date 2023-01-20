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Міллі про новий пакет допомоги Україні: це еквівалент двох бригад

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П'ятниця 20 січня 2023 18:31
Міллі про новий пакет допомоги Україні: це еквівалент двох бригад Фото: лава об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Україні разом із іншими аналогічними пакетами допоможуть підвищити артилерійський потенціал та маневреність Збройних сил України.

Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Він наголосив, що вчора президент США Джо Байден підписав передачу 30-го пакету військової допомоги.

"Разом з іншими пакетами допомоги - це підвищення артилерійського потенціалу, маневреності. Це еквівалент двох бригад або шести механізованих батальйонів, 10 моторизованих батальйонів та чотирьох артилерійських батальйонів. Цей пакет допомоги разом з пакетами від союзників демонструють нашу рішучість направлену на захист українського населення", - заявив генерал.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що новий пакет допомоги включає ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.

Раніше у Конгресі закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

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