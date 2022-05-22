"Мілан" вперше за 11 років став чемпіоном Італії
Італійський "Мілан" розгромною перемогою над "Сассуоло" (3:0) оформив Скудетто сезону 2021/22. Сусіди з "Інтера" відстали в турнірній таблиці всього на 2 очки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
У фінальному турі "россонері" для здобуття чемпіонського титулу вистачило б і нічиєї. Однак, команда під керівництвом Стефано Піолі вирішила самостійно зняти всі зайві запитання щодо золотих нагород Серії А.
Для перемоги над "Сассуоло" в гостях "Мілану" вистачило стартових 36 хвилин. Рахунок відкрив Олів'є Жиру, який із центру штрафного майданчика пробив кіпера "нероверді". Він же подвоїв перевагу ударом в один дотик після прориву Леау.
Третій м'яч до свого активу записав Франк Кессьє, який влітку покине "Сан-Сіро". Після такої першої третини поєдинку решта ігрового часу фактично перетворилася на формальність. "Мілан" упевнено довів матч до перемоги.
Здобуті три очки дозволили "россонері" відсвяткувати 19-те чемпіонство в історії. Востаннє "Мілан" перемагав у чемпіонаті Італії в сезоні 2010/11. Із того складу кольори міланців у нинішній кампанії захищав лише Златан Ібрагімовіч.
До слова, на Туманному Альбіоні "Манчестер Сіті" у вольовому стилі виборов титул Прем'єр-ліги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.