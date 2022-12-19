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Над Николаевской областью сбили вражескую крылатую ракету, - полиция

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Николаевская область, Понедельник 19 декабря 2022 07:59
Над Николаевской областью сбили вражескую крылатую ракету, - полиция Фото: в Николаевской области сбили российскую ракету (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаевской области украинские военные сбили российскую крылатую ракету, которую оккупанты применяли во время своей атаки региона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram начальника главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

Российские захватчики обстреливали Первомайский район области в ночь на понедельник, 19 декабря. Выпущенную врагом крылатую ракету сбила противовоздушная оборона ВСУ.

"Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО", - говорится в публикации.

Также начальник ГУ Нацполиции Николаевской области опубликовал фото сбитой ракеты противника.

Напомним, поздно вечером 18 декабря над Николаевской областью были зафиксированы вражеские дроны типа Shahed.

Добавим, что по словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на юге Украины в течение ночи 19 декабря было сбито 10 вражеских "Шахедов".

Как сообщалось, ночью 19 декабря Киев выдержал несколько волн российских атак дронами-камикадзе. В небе над столицей зафиксировали более 20 беспилотников, и силы ПВО сбили около 15 "Шахедов".

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Николаевская область ПВО Война России против Украины ракетный удар
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