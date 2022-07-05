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Миколаїв скорочує комендантську годину: скільки триватиме

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Миколаїв, Вівторок 05 липня 2022 19:44
Миколаїв скорочує комендантську годину: скільки триватиме Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

З 5 липня 2022 року в Миколаєві буде скорочено тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сенкевича.

"З сьогоднішнього дня комендантська година в Миколаєві триватиме з 23:00 до 06:00", - підкреслив він.

До цього комендантська година в місті діяла з 22:00 до 06:00.

Що заборонено під час комендантської години

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. При цьому для власників спеціальних перепусток встановленого зразка і посвідчення особи є винятки.

Крім того, дозволяється залишати житло, щоб пройти в укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що пересування людей під час комендантської години обмежується в цілях протидії ДРГ, безпеки перевезення чутливих вантажів і безпеки на вулицях.

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Миколаїв Комендантська година
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