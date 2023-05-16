В Николаевской области сбили два российских дрона

Во вторник, 16 мая, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" были сбиты два российских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По его данным, был уничтожен один разведывательный "Орлан-10" и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

"16 мая 2023 года, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 2 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время массированной атаки РФ по территории Украины ночью во вторник, 16 мая, украинские военные сбили российский БПЛА в Черкасской области, которым враг хотел атаковать регион.

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