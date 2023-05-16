У Миколаївській області збили два російські дрони
У вівторок, 16 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було збито два російські безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
"16 травня 2023 року, у Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 ворожих БпЛА", - сказано в повідомленні.
За його даними було знищено один розвідувальний "Орлан-10" та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Фото: скріншот
Як повідомлялось, під час масованої атаки РФ територією України вночі у вівторок, 16 травня, українські військові збили російський БПЛА у Черкаській області, яким ворог хотів атакувати регіон.
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