ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во время ночной атаки силы ПВО сбили российский дрон в Черкасской области

Новина українською →
Украина, Вторник 16 мая 2023 09:39
Во время ночной атаки силы ПВО сбили российский дрон в Черкасской области Фото: во время ночной атаки 16 мая силы ПВО сбили российский дрон в Черкасской области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки РФ по территории Украины ночью во вторник, 16 мая, украинские военные сбили российский БПЛА в Черкасской области, которым враг хотел атаковать регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Враг пытался нанести удар по территории нашей области", - констатировал он.

По словам Табурца, однако силы ПВО успешно "минуснули" беспилотник противника.

"Без пострадавших и разрушений", - добавил глава региона.

Во время ночной атаки силы ПВО сбили российский дрон в Черкасской области

Как сообщалось, российские войска этой ночью атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены. В частности, Россия совершила массированную атаку на столицу, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Над Николаевской областью силы ПВО сбили четыре "Калибра".

Напомним, во вторник, 9 мая, во время массированного ракетного удара по Украине, российские оккупанты выпустили две ракеты по Черкасской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область
NEWS
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина