Во время ночной атаки силы ПВО сбили российский дрон в Черкасской области

Во время массированной атаки РФ по территории Украины ночью во вторник, 16 мая, украинские военные сбили российский БПЛА в Черкасской области, которым враг хотел атаковать регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Без пострадавших и разрушений", - добавил глава региона.

По словам Табурца, однако силы ПВО успешно "минуснули" беспилотник противника.

"Враг пытался нанести удар по территории нашей области", - констатировал он.

Как сообщалось, российские войска этой ночью атаковали Украину 18 ракетами разных типов, среди которых были и "Кинжалы". Все вражеские цели были уничтожены. В частности, Россия совершила массированную атаку на столицу, выпустив максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Над Николаевской областью силы ПВО сбили четыре "Калибра".

Напомним, во вторник, 9 мая, во время массированного ракетного удара по Украине, российские оккупанты выпустили две ракеты по Черкасской области.

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