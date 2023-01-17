В Николаевской области обнаружены боеприпасы и техника РФ, которые оккупанты оставили в селе

Правоохранители провели осмотр деоккупированной части Николаевской области и обнаружили российские боеприпасы и технику армии РФ в одном из домовладений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.
"Прокуроры совместно с работниками полиции провели осмотры очередных мест дислокации военнослужащих страны-агрессора в селах района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в одном из домовладений Баштанского района Николаевской области оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.
Правоохранители опросили местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами. В настоящее время продолжаются досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.
Напомним, что в понедельник, 16 января, поздно вечером, российские оккупанты ударили артиллерией по населенному пункту Очаковской общины. Есть погибший.
Российские захватчики с утра, 14 января, обстреляли Николаевскую область. В результате ударов на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар, также поврежден дом.
Во вторник, 10 января, Вооруженные силы Украины сбили вражеский "Орлан-10" в Николаевской области.
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