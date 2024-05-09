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В Николаевской области "Шахед" повредил здание бывшего дома культуры, возник пожар

Николаевская область, Четверг 09 мая 2024 07:52
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В Николаевской области "Шахед" повредил здание бывшего дома культуры, возник пожар Фото: россияне атаковали Николаевскую область ударными БПЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные обстреляли населенные пункты Николаевской области из артиллерии и ударными дронами "Shahed". Зафиксированы разрушения административной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Так, в Николаевском районе вчера, 8 мая, в 09:47 и 11:01 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера, 8 мая, в 23:20 враг обстрелял из артиллерии территорию Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Сегодня ночью, 9 мая, в результате попадания БпЛА типа "Shahed 136/131", частично разрушено здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайское Первомайской громады.

"В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. м., на данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины 9 мая

В ночь на 9 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники типа Shahed в направлении Одесской области.

Силы ПВО сбили 17 дронов-камикадзе.

Тем временем враг увеличил количество штурмов на всех направлениях фронта.

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