В Николаевской области "Шахед" повредил здание бывшего дома культуры, возник пожар
Российские военные обстреляли населенные пункты Николаевской области из артиллерии и ударными дронами "Shahed". Зафиксированы разрушения административной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
Так, в Николаевском районе вчера, 8 мая, в 09:47 и 11:01 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Также вчера, 8 мая, в 23:20 враг обстрелял из артиллерии территорию Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Сегодня ночью, 9 мая, в результате попадания БпЛА типа "Shahed 136/131", частично разрушено здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайское Первомайской громады.
"В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. м., на данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Обстрел Украины 9 мая
В ночь на 9 мая российские захватчики запустили ударные беспилотники типа Shahed в направлении Одесской области.
Силы ПВО сбили 17 дронов-камикадзе.
Тем временем враг увеличил количество штурмов на всех направлениях фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.