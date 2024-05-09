Ситуация на фронте сегодня 9 мая
В Украине на фронте в течение суток произошли 146 боевых столкновений. Враг усилил атаки практически на всех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Атаки россиян
В целом, враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены 17 ударных БпЛА.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты:
- Шалигино, Юнаковка Сумской области;
- Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области;
- Лиман, Часов Яр, Дружба, Северное, Александрополь, Старая Николаевка, Новоселовка Первая, Карловка, Московское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово, Урожайное, Константиновка и Старомайорское Донецкой области;
- Веселянка, Орехов, Работино Запорожской области;
- Ольговка, Берислав, Кизомыс Херсонской области.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак возле Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебово и Серебрянского лесничества на Луганщине.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитниками отражены 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении военные продолжают сдерживать врага возле населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту противника.
Напомним, ночью 9 мая российские захватчики выпустили по Украине 20 дронов типа "Шахед", силы ПВО сбили 17 из них.
Тем временем россияне продвигаются одновременно на нескольких направлениях.
В Институте изучения войны отметили, что Россия бьет ракетами по энергетическим объектам Украины, чтобы затормозить работу ОПК и поставок западного оружия на фронт.
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