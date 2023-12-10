В Николаевской области раздались взрывы

По сообщениям Кухты, в городе были слышны взрывы. Информация о пострадавших и возможных повреждениях уточняется.

"В Снигиревке были слышны взрывы. Прошу жителей города отойти от окон, оставаться в безопасном месте и соблюдать правила двух стен. Сейчас уточняем информацию о возможных повреждениях или пострадавших. Также есть большая просьба - ничего не снимать и не выкладывать в интернет", - написал руководитель.

В данный момент в области воздушной тревоги нет.

Фото: скриншот карты воздушных тревог (alerts.in.ua)

Обновлено 23:56: по словам Кухты, от взрывов пострадавших среди населения нет.

Снигиревку россияне захватили в начале войны. В ноябре 2022 года ВСУ освободили населенный пункт. Расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км, а путями - 54 км.

Местные жители считают день освобождения одним из счастливых. Так, медсестра из населенного пункта рассказала о пережитом периоде оккупации.

Обстрел Николаевской области

Ночью 8 декабря Николаев подвергся ракетной атаке россиян. Попадание было на открытой местности. Также пострадала область.

Вечером того же дня, жители Николаева слышали взрыв. Воздушную тревоги в регионе не объявляли.