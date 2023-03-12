В Николаевской области подросток подорвался на неизвестном предмете

Подросток из села Любомировка Шевченковского общества подорвался на неизвестном предмете на территории домовладения. 13-летний парень был госпитализирован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Николаевской области Сергея Шайхета.