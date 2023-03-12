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В Николаевской области подросток подорвался на неизвестном предмете

Фото: в Николаевской области подросток подорвался на неизвестном предмете (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Подросток из села Любомировка Шевченковского общества подорвался на неизвестном предмете на территории домовладения. 13-летний парень был госпитализирован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

По его словам, ребенок получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей. Он был госпитализирован и уже предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

"Родителям советую обсудить с детьми правила безопасного поведения при обнаружении опасных предметов (мин, боеприпасов, подозрительных предметов). Напоминайте ребенку, что во время прогулок он должен быть очень внимательным и осторожным, не касаться опасных находок, не передвигать их, не пытаться разбирать или брать в руки", - написал Шайхет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.

Также ранее мы писали, что 6 марта в Николаевской области зафиксировали три случая, когдагражданские взорвались на минах.

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