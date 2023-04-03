В Николаевской области подростки нашли гранаты на детской площадке (фото)

"Находясь на детской площадке, мальчишки в возрасте 13 лет заметили, что в песке зарыты три гранаты с запалами", - рассказал он.

По словам главы полиции области, не колеблясь, ребята сразу позвонили по телефону в полицию.

"На месте уже работают полицейские специалисты взрывотехнической службы. Сейчас полицейские устанавливают, как взрывчатка попала на детскую площадку", - добавил Шайхет.