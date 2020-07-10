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У Києві на дитячому майданчику виявили гранату: могла вибухнути

П'ятниця 10 липня 2020 11:23
У Києві на дитячому майданчику виявили гранату: могла вибухнути
У Києві знайшли гранату на дитячому майданчику (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві від гранати могли постраждати діти

У Києві на масиві Виноградар на дитячому майданчику знайшли гранату. Снаряд знаходився в пісочниці по вулиці Сім'ї Крістерів, 20. Експерти відзначили, що теоретично вона могла вибухнути в будь-який момент.

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"У "Варшавському мікрорайоні" серед білого дня" на дитячому майданчику знайшли гранату. По всій видимості, місцевий ЖКГ з піском в пісочницю дітям привіз. Дуже схожа на бойову - Ф1 з запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент. Київ, Вул. Сім'ї Крістерів, 20", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Києві на дитячому майданчику виявили гранату: могла вибухнути

У Києві в пісочниці знайшли гранату (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Українці в коментарях відреагували на страшну знахідку.

  • Цікаво, де вони цей пісок беруть.
  • У мене на околиці Києва такого добра тільки копни на півметра. Здивували.
  • Не підкажіть...коли закінчиться цей рік...то гранату знайдуть...то стрельнуть у когось світ зійшов з розуму?)))
  • Думаю, що вона вже навряд чи комусь нашкодить. Але з іншого боку, як це можна було виявити.

Як ми раніше писали, в Києві відразу на більш десяти пляжах знайшли небезпечну для людини інфекцію.

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