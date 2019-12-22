Син ветерана АТО врятував 5 дітей: новий поворот у справі про вибух гранати під Дніпром

Підліток врятував дітей при вибуху гранати під Дніпром (Фото: колаж РБК-Україна)

Вибух гранати на дитячому майданчику влітку ледь не забрав життя шістьох дітей

Підліток врятував життя п'ятьом дітям під час вибуху гранати на дитячому майданчику в селі Пашена Балка під Дніпром в липні, і за подвиг 16-річного героя нагородили медаллю "За вірність національній ідеї".

Церемонія відбулася в залі Дніпропетровської ОДА, а ініціаторами виступили волонтери громадської організації "Інвалідів та воїнів АТО". Як з'ясувалося, готовність до самопожертви могла обернутися для хлопця відразу після НП проблемами з законом.

Син військового розвідника, афганця і ветерата АТО Олександр Гаркуша в результаті інциденту втратив три пальці на руці, а осколки від гранати від гранатомета ВОГ-25П пройшли через всю черевну порожнину.

Крім нього, серйозно постраждав також ще один хлопчик. Завдяки старанням медиків, зараз життя обох нічого не загрожує.

НП сталася 1 липня, коли діти знайшли боєприпас на території колишньої військової частини біля села і вирішили підпалити гранату. Гаркуша помітив снаряд, що горить, схопив його, щоб викинути і врятувати хлопців, але він разорвлся прямо в руці.

Від вибуху постраждало шестеро дітей у віці від 5 до 16 років. Наймолодший Сашко Редько і найстарший - Гаркуша - отримали найбільш серйозні травми.

Два тижні хлопець перебував без свідомості в реанімації. Йому провели кілька операцій.

16-річний Олександр Гаркуша врятував дітей при вибуху гранати під Дніпром (Фото: suspilne.media)

Герой розповів, що правоохоронці спочатку підозрювали його в пригоді - мовляв, снаряд вибухнув безпосередньо в його руці, а вік (16 років) якраз підсудний. Малюки спочатку теж вказали, що це саме Олександр приніс гранату. У палаті реанімації йому пізніше повідомили, що всі діти врешті сказали, що Гаркуша їх врятував. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Він хотів врятувати дітей. Основний удар взяв на себе весь удар припав на нього. Навіть моя внучка, яка йшла з магазину з морозивом в цей момент - вона була за ним. Він її закрив, виходить", - розповіла бабуся постраждалого Ольга Сиренкова.

Коли Олександра виписали з лікарні, його зустрічала майже половина села.

"Я стояв до них спиною, коли вони підпалювали. На дитячому майданчику стояли. Почув звук - ніби турбозапальничка. Повернувся до снаряду й зрозумів, що він підпалений. Той, хто приніс його і підпалив, Максим, втік. Навколо діти стояли, закрили обличчя. Я підійшов до снаряду, якщо бути точніше, кинувся до нього. Хотів відкинути його, але з одного боку діти, з іншого - хати, а позаду дитячий майданчик. Я міг тільки по діагоналі вниз відкинути. Взяв його, вже хотів кинути. Хлопок - і я зрозумів, що він розірвався у мене в руках ", - розповів Гаркуша, передає "Суспільне.UA".

Батько хлопця Петро Гаркуша тоді кинувся з аптечкою допомагати дітям. Витяг осколок і вколов синові знеболювальне, і за словами лікарів, саме це і врятувало хлопцеві життя.

Син розвідника Олександр Гаркуша врятував дітей при вибуху гранати під Дніпром (Фото: скріншот)

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями КК України "Недбале зберігання боєприпасів" і "Незаконне володіння зброєю". Розгляд - як снаряд потрапив в руки дітям - досі триває.

Хлопець хоче вступати до вузу в Одесу і мріє стати розвідником, як і його батько. Зараз Олександр інвалід, і його кар'єра військовим під загрозою зриву. Однак героя підтримали друзі однокурсники - відмовили кидати навчання, і командир військового ліцея надсилав підлітку завдання, щоб він не відстав від навчання.

"У нас була така ідея - підтримати його. Підтримати його морально, тому що це нагорда волонтерська, вона більш вагома як моральна підтримка. І я думаю, що нам це вдалося. Розповісти про нього і розповідати далі про нього, про таких дітей. Тому що це наше майбутнє. Звичайно, не хотілося б, щоб все таке на собі відчули, але те, що він зробив, це дійсно подвиг. І він зберіг найцінніше, що може бути - це життя дітей ", - розповіла представниця ГО "Інвалідів та воїнів АТО" Оксана Чалова.

Відео: 16-річний Олександр Гаркуша врятував дітей при вибуху гранати під Дніпром