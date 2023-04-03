UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Миколаївській області підлітки виявили гранати на дитячому майданчику (фото)

Фото: у Миколаївській області підлітки виявили гранати на дитячому майданчику (t.me/s_shayhet)
Автор: Наталія Гурковська

У Миколаївській області підлітки знайшли три гранати із запалами. Вони одразу про знахідку повідомили в поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

"Знаходячись на дитячому майданчику, хлопчаки віком 13 років помітили, що в піску зарито три гранати з запалами", - розповів він.

За словами очільника поліції області, не вагаючись, хлопці одразу зателефонували до поліції.

"На місці вже працюють поліцейські фахівці вибухотехнічної служби. Нині поліцейські встановлюють, як вибухівка потрапила на дитмайданчик", - додав Шайхет.

Як повідомлялося, раніше в Києві на масиві Виноградар на дитячому майданчику знайшли гранату. Снаряд знаходився в пісочниці по вулиці Сім'ї Крістерів, 20. Експерти зазначили, що теоретично вона могла вибухнути будь-якої миті.

Нагадаємо, підліток врятував життя п'ятьом дітям під час вибуху гранати на дитячому майданчику під Дніпром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьНародна партія