У Миколаївській області підлітки виявили гранати на дитячому майданчику (фото)

"Знаходячись на дитячому майданчику, хлопчаки віком 13 років помітили, що в піску зарито три гранати з запалами", - розповів він.

За словами очільника поліції області, не вагаючись, хлопці одразу зателефонували до поліції.

"На місці вже працюють поліцейські фахівці вибухотехнічної служби. Нині поліцейські встановлюють, як вибухівка потрапила на дитмайданчик", - додав Шайхет.