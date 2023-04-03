У Миколаївській області підлітки виявили гранати на дитячому майданчику (фото)

У Миколаївській області підлітки знайшли три гранати із запалами. Вони одразу про знахідку повідомили в поліцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.
"Знаходячись на дитячому майданчику, хлопчаки віком 13 років помітили, що в піску зарито три гранати з запалами", - розповів він.
За словами очільника поліції області, не вагаючись, хлопці одразу зателефонували до поліції.
"На місці вже працюють поліцейські фахівці вибухотехнічної служби. Нині поліцейські встановлюють, як вибухівка потрапила на дитмайданчик", - додав Шайхет.
Як повідомлялося, раніше в Києві на масиві Виноградар на дитячому майданчику знайшли гранату. Снаряд знаходився в пісочниці по вулиці Сім'ї Крістерів, 20. Експерти зазначили, що теоретично вона могла вибухнути будь-якої миті.
Нагадаємо, підліток врятував життя п'ятьом дітям під час вибуху гранати на дитячому майданчику під Дніпром.
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