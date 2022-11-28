В Николаевской области критическая ситуация со светом: обесточены 150 тысяч абонентов
В Николаевской области критическая ситуация с электроэнергией. На утро без света остаются 150 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".
В Николаевской области с полуночи начались стабилизационные отключения света.
По состоянию на 10:00, учитывая стабилизационные и аварийные отключения, без света почти 600 населенных пунктов. Всего без электричества около 150 тысяч абонентов.
"Каждый из тех, у кого есть электроснабжение, в том числе может помочь и обесточенным соседям - например, уменьшив потребление. Таким образом сократится необходимость аварийного отключения, а электропитание скорее вернется в дома", - говорится в сообщении.
Напомним, утром в "Укрэнерго" сообщили, что по всей стране действуют экстренные отключения света из-за резкого роста дефицита мощности.
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