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В Николаевской области критическая ситуация со светом: обесточены 150 тысяч абонентов

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Николаев, Понедельник 28 ноября 2022 10:46
В Николаевской области критическая ситуация со светом: обесточены 150 тысяч абонентов Фото: в Николаевской области без света 150 тысяч абонентов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области критическая ситуация с электроэнергией. На утро без света остаются 150 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

В Николаевской области с полуночи начались стабилизационные отключения света.

По состоянию на 10:00, учитывая стабилизационные и аварийные отключения, без света почти 600 населенных пунктов. Всего без электричества около 150 тысяч абонентов.

"Каждый из тех, у кого есть электроснабжение, в том числе может помочь и обесточенным соседям - например, уменьшив потребление. Таким образом сократится необходимость аварийного отключения, а электропитание скорее вернется в дома", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в "Укрэнерго" сообщили, что по всей стране действуют экстренные отключения света из-за резкого роста дефицита мощности.

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Николаевская область відключеня світла Электроэнергия
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