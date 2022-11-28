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У Миколаївській області критична ситуація зі світлом: знеструмлені 150 тисяч абонентів

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Миколаїв, Понеділок 28 листопада 2022 10:46
У Миколаївській області критична ситуація зі світлом: знеструмлені 150 тисяч абонентів Фото: у Миколаївській області без світла 150 тисяч абонентів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області критична ситуація з електроенергією. Станом на ранок без світла залишаються 150 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївобленерго".

У Миколаївській області з опівночі почалися стабілізаційні відключення світла.

Станом на 10:00, враховуючи стабілізаційні та аварійні відключення, без світла майже 600 населених пунктів. Всього без електроживлення близько 150 тисяч абонентів.

"Кожен з тих, в кого наявне електропостачання, в тому числі може допомогти і знеструмленим сусідам - наприклад, зменшивши споживання. Таким чином скоротиться необхідність аварійного відключення, а електроживлення швидше повернеться до осель", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку в "Укренерго" повідомили, що по всій країні діють екстрені відключення світла через різке зростання дефіциту потужності.

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Миколаївська область відключеня світла Електроенергія
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