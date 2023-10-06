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Нашел взрывчатку во дворе дома. В Сумской области от взрыва погиб подросток

Сумская область, Пятница 06 октября 2023 19:41
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Нашел взрывчатку во дворе дома. В Сумской области от взрыва погиб подросток Фото: в Сумской области подросток погиб из-за взрывоопасного предмета (Общественное)
Автор: Карина Левицкая

В Сумской области в результате взрыва погиб подросток. Он нашел взрывоопасный предмет в собственном дворе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным Главного управления национальной полиции, сегодня, 6 октября, в Ахтырском районе Сумской области 14-летний подросток нашел взрывоопасный предмет.

Правоохранители сообщили, что в домовладении, где произошел взрыв проживает многодетная семья. По словам матери пострадавшего парня, во время происшествия, она вместе с другими детьми находилась в доме. Ее сын находился во дворе и разбирал рыбацкие сети. В это время раздался взрыв. Женщина, выбежав во двор увидела, что у сына сильно травмированы руки и тело.

Подростка госпитализировали в медицинское учреждение, однако в больнице он умер.

Минная опасность

Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять какие-либо подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Мы также сообщали, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и взрывных предметах.

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