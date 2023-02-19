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Для детей и не только. В Украине создали сайт о минной безопасности

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 22:48
Для детей и не только. В Украине создали сайт о минной безопасности Фото: в Украине создали сайт о минной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще загрязнено взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС напоминают, что ранее в Украине неоднократно были случаи минирования россиянами игрушек и других предметов, которые привлекают внимание детей, а значит, представляют большую угрозу для их жизни и здоровья.

"Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин.

Поэтому специалисты разработали ресурс о минной безопасности. Он содержит четыре раздела: для родителей, учителей, подростков и детей. В каждом изложена адаптированная в соответствии с возрастом информация о разновидностях мин и правилах обращения с ними.

При этом в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов.

Напомним, ранее стало известно, что 3 февраля в Изюме Харьковской области подростки подорвались на мине россиян.

Также мы писали, что в Херсонской области двое мужчин подорвались на вражеской мине.

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ГСЧС діти Война России против Украины
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