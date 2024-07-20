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В Николаеве выросло количество погибших из-за удара РФ

Николаев, Суббота 20 июля 2024 10:30
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В Николаеве выросло количество погибших из-за удара РФ Фото: из-за атаки на Николаев 19 июля погибли уже четверо людей (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице умер один из пострадавших после удара РФ по Николаеву. Уже четверо погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"К сожалению, стало известно, что в больнице умер мужчина. По состоянию на сейчас уже четверо погибших из-за российского прилета, в том числе и ребенок", - рассказал он.

Атака РФ по Николаеву

Российские войска ударили по Николаеву вечером, 19 июля. "Прилет" ракеты Х-59 припал на жилой квартал - детсад, жилые дома, детскую площадку.

Первоначально сообщалось о трех погибших, в том числе ребенок. Число пострадавших постоянно росло. Сначала сообщалось о пяти раненых, потом - о 10, позже о 14. На утро, 20 июля, из-за обстрела Николаева пострадали 24 человека.

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