В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного обстрела

Фото: в Николаеве уже более 20 пострадавших из-за ракетного удара (t.me/mvs_ukraine)

В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного обстрела врага. Ранения получили более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"По состоянию на данный момент количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения", - отметил Ким. В ночь на 15 октября российская армия атаковала Николаев зенитными ракетами С-300. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили семь ракет по городу.