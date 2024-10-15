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В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного обстрела

Николаев, Вторник 15 октября 2024 11:40
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В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного обстрела Фото: в Николаеве уже более 20 пострадавших из-за ракетного удара (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного обстрела врага. Ранения получили более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"По состоянию на данный момент количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения", - отметил Ким.

В ночь на 15 октября российская армия атаковала Николаев зенитными ракетами С-300. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили семь ракет по городу.

Какие последствия атаки

Местные власти сообщили, что в результате обстрела в Николаеве поврежден ресторанный комплекс, жилые дома, инфраструктурный объект, торговые павильоны, другие здания и автомобили.

По данным ГСЧС, один человек погиб. Первоначально было известно о 16 пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести.

Из-за ракетного удара в Николаеве вспыхнуло несколько сильных пожаров. Их удалось потушить. Спасатели показали последствия обстрела города.

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