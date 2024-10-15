В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного ракетного обстрела
В Николаеве возросло количество пострадавших в результате ночного обстрела врага. Ранения получили более 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.
"По состоянию на данный момент количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения", - отметил Ким.
В ночь на 15 октября российская армия атаковала Николаев зенитными ракетами С-300. По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили семь ракет по городу.
Какие последствия атаки
Местные власти сообщили, что в результате обстрела в Николаеве поврежден ресторанный комплекс, жилые дома, инфраструктурный объект, торговые павильоны, другие здания и автомобили.
По данным ГСЧС, один человек погиб. Первоначально было известно о 16 пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести.
Из-за ракетного удара в Николаеве вспыхнуло несколько сильных пожаров. Их удалось потушить. Спасатели показали последствия обстрела города.
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