В Николаеве в результате атаки РФ ранены 6 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Пока известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии", - написал Ким.

О том, были ли разрушения в городе или области – не сообщалось.

Напомним, в 14:17 Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического поражения в ряде областей. Тогда же россияне ударили по Николаеву. Там во время тревоги раздались взрывы.

Атака на Украину 27 марта

В ночь на 27 марта россияне атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed, которые были запущены из Курской области. В общей сложности враг применил 13 беспилотников. В целом противовоздушная оборона уничтожила 10 дронов в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

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