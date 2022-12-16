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Часть Николаева осталась без отопления, в городе нет и света

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Николаев, Пятница 16 декабря 2022 11:53
Часть Николаева осталась без отопления, в городе нет и света Фото: часть Николаева осталась без отопления (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за утренней ракетной атаки в пятницу, 16 декабря, в Николаеве остановилась часть котельных. Также в регионе уже применены графики аварийных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В связи с утренней ракетной атакой, в Николаеве и области применены графики аварийных отключений электроснабжения. Приостановлена работа части котельных ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Подача тепла возобновится после стабилизации ситуации", - рассказал он.

К тому же, как отметил глава города, троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают. Также не осуществляется развоз электротранспортом очищенной воды.

"Кроме того, в настоящее время ЧАО Николаевская ТЭЦ проводит ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с этим отключено теплоснабжение на нескольких улицах", - рассказал Сенкевич.

Адреса можно узнать по ссылке.

Как сообщалось, сегодня, 16 декабря, из-за экстренных отключений света в Полтавской области Кременчуг остался без отопления.

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