ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаеве третий раз за день сообщают о взрывах

Новина українською →
Николаев, Суббота 29 октября 2022 17:40
В Николаеве третий раз за день сообщают о взрывах Фото: В Николаеве третий день за день сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 октября, в Николаеве раздались взрывы. Они произошли без объявления воздушной тревоги в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Николаеве раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Что именно вызвало взрывы, пока неясно. Официальной информации от военного командования в настоящее время нет.

Напомним, что в Николаеве и области утром 29 октября были слышны звуки взрывов. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.

Также позже в Николаеве раздаются взрывы. Они произошли без объявления воздушной тревоги в области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область Война в Украине
NEWS
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
В Херсоне находятся наиболее боеспособные подразделения РФ, - Буданов
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год