В Николаеве третий раз за день сообщают о взрывах
Фото: В Николаеве третий день за день сообщают о взрывах (GettyImages)
В субботу, 29 октября, в Николаеве раздались взрывы. Они произошли без объявления воздушной тревоги в области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Николаеве раздались звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Что именно вызвало взрывы, пока неясно. Официальной информации от военного командования в настоящее время нет.
Напомним, что в Николаеве и области утром 29 октября были слышны звуки взрывов. При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.
Также позже в Николаеве раздаются взрывы. Они произошли без объявления воздушной тревоги в области.
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