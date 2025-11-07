В Николаеве скоро появится питьевая вода из-под крана: Виталий Ким назвал сроки

Питьевая вода в кранах николаевцев может появиться уже через 2-4 недели. Именно столько нужно, чтобы завершить настройку очистных сооружений и получить официальные лабораторные подтверждения качества.
РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью NewsLIVE рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
По его словам, вода в системе уже значительно чище, и жители сами это замечают. Некоторые даже проводят собственные эксперименты - набранная вода стоит месяцами без осадка.
Несмотря на это, официально признавать воду питьевой пока не могут. В городе дорабатывают два уровня очистки, а лаборатории должны подтвердить параметры по местным стандартам. По киевскому ДСТУ такая вода уже считается питьевой.
"В Киеве 12 основных параметров, у нас один пока немного выпадает. Но по качеству мы не хуже - просто должны доказать соответствие местным нормам", - отметил Ким.
В то же время в городе продолжается вытеснение старой воды из труб, поэтому ее качество различается по районам: в центре она уже чистая, а на окраинах еще может быть смешанной.
До официального запуска питьевой воды николаевцы могут получать ее бесплатно в пунктах раздачи, которые продолжают работу.
Напомним, в октябре нынешнего года в Николаеве впервые с 2022 года возобновили централизованное снабжение пресной воды после уничтожения старого водопровода россиянами. Город получает воду из нового трубопровода протяженностью 136 км, который уже подключен к очистным сооружениям.
Российские войска взорвали водопровод, который подавал питьевую воду в Николаев, в апреле 2022 года. Анализ спутниковых снимков показал российскую технику возле мест подрывов, где было потеряно около 40 миллионов литров воды. Эксперты и ООН считают это умышленным уничтожением гражданской инфраструктуры и нарушением международного гуманитарного права.