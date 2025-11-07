В Николаеве скоро появится питьевая вода из-под крана: Виталий Ким назвал сроки

По его словам, вода в системе уже значительно чище, и жители сами это замечают. Некоторые даже проводят собственные эксперименты - набранная вода стоит месяцами без осадка.

Несмотря на это, официально признавать воду питьевой пока не могут. В городе дорабатывают два уровня очистки, а лаборатории должны подтвердить параметры по местным стандартам. По киевскому ДСТУ такая вода уже считается питьевой.

"В Киеве 12 основных параметров, у нас один пока немного выпадает. Но по качеству мы не хуже - просто должны доказать соответствие местным нормам", - отметил Ким.

В то же время в городе продолжается вытеснение старой воды из труб, поэтому ее качество различается по районам: в центре она уже чистая, а на окраинах еще может быть смешанной.

До официального запуска питьевой воды николаевцы могут получать ее бесплатно в пунктах раздачи, которые продолжают работу.