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У Миколаєві СБУ викрила чиновників "Укрзалізниці" на масштабному розкраданні дизпалива

Автор: РБК-Україна

У Миколаєві Служба безпеки України затримала посадовців "Укрзалізниці", котрі систематично зливали з локомотивів по 100-150 тонн дизельного палива, а потім незаконно збували його.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Служба безпеки України у Миколаєві затримала посадовців Укрзалізниці. Вони щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його. Щомісячно ділки завдавали збитків до 50 тисяч доларів. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що посадовці, за попередньою змовою з представниками кримінального середовища, організували механізм викрадення паливно-мастильних матеріалів держтовариства, а дизпаливо збували через підконтрольні АЗС.

За наявною інформацією, угруповання діяло з грудня минулого року. Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання. Серед них три посадовці Укрзалізниці та чотири представника кримінальних кіл.

Під час обшуків вилучено вкрадене пальне на суму понад 1,7 млн гривень. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 та ст 208 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили спробу незаконного вивезення з країни золотих ювелірних прикрас скіфського періоду.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України у Полтавській області викрила "торгівлю" посадами.

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