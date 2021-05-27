СБУ викрила "продаж" посади керівника держустанови у Полтавській області

Служба безпеки України у Полтавській області викрила "торгівлю" посадами. Організатор обіцяв за 200 тисяч доларів вирішити "на найвищому рівні" питання призначення на держпосаду.

Про це повідомили у прес-службі СБУ .

Так, зловмисники, серед яких виявилися колишні правоохоронці, "пропонували" кандидату посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування. Насправді вони не мали жодної можливості впливати на призначення.

Правоохоронці затримали згідно одного з учасників групи під час отримання авансу у 20 тисяч доларів

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання зловмисників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.