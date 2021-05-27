СБУ викрила "продаж" посади керівника держустанови у Полтавській області
Служба безпеки України у Полтавській області викрила "торгівлю" посадами. Організатор обіцяв за 200 тисяч доларів вирішити "на найвищому рівні" питання призначення на держпосаду.
Про це повідомили у прес-службі СБУ.
Так, зловмисники, серед яких виявилися колишні правоохоронці, "пропонували" кандидату посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування. Насправді вони не мали жодної можливості впливати на призначення.
Правоохоронці затримали згідно одного з учасників групи під час отримання авансу у 20 тисяч доларів
Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання зловмисників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Раніше РБК-Україна писало про спробу "продажу" посади голови Миколаївської облдержадміністрації.
Нагадаємо, Служба безпеки України заявила про викриття співробітника у вимаганні 50 тисяч доларів.