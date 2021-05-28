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СБУ припинила незаконне вивезення з України золотих виробів скіфського періоду

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 15:20
СБУ припинила незаконне вивезення з України золотих виробів скіфського періоду Фото: СБУ припинила контрабанду золотих артефактів скіфського періоду (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили спробу незаконно вивезти з країни золоті ювелірні прикраси скіфського періоду. Вони представляють культурну та історичну цінність, а на міжнародних аукціонах їх вартість може досягати 40 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними, нелегальне переправлення золотих ювелірних прикрас забезпечував посередник. Він діяв на замовлення клієнтів Європи. Для їх вивезення з України був найнятий кур'єр, який мав перетнути український кордон у пункті пропуску "Ягодин".

Під час огляду оперативники СБУ виявили в його особистих речах приховані від митного контролю 11 підвісок часів скіфської епохи, виготовлених з жовтого і білого золота.

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби унікальні - вони становлять культурну та історичну цінність для України.

Вилучені золоті прикраси будуть направлені на експертизу. За її результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ припинила контрабанду золотих артефактів скіфського періоду (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці квітня в Амстердамі (Нідерланди) відбулося засідання Апеляційного суду у справі про повернення в Україну "Скіфського золота". Судді планують оголосити про своє рішення до кінця серпня.

Зазначимо, Амстердамі (Нідерланди) відбулося засідання Апеляційного суду у справі про повернення в Україну "Скіфського золота". Судді планують оголосити про своє рішення до кінця серпня.

Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягає на поверненні частини експонатів на територію Криму.

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